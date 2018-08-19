Привітання з Яблучним Спасом 2018

Факти ICTV вирішили зібрати для вас віршовані привітання з Яблучним Спасом.

19 серпня українці відзначають християнське свято Яблучний Спас.

Це другий з трьох Спасів. Його ще називають Великий Спас, Другий Спас, Спас на горі, Преображення, Преображення Господнє.

Вважається, що з настанням Яблучного Спаса закінчується літо і приходить пора осені. Після цього свята, дійсно, стає прохолодно.

Факти ICTV вирішили зібрати для вас віршовані привітання з Яблучним Спасом.

Читайте: Медовий Спас: що ви знаєте про традиції свята – ТЕСТ

Вже стигли яблука у нашому садку,

До нас прийшов жаданий другий Спас,

Збираємо, радіємо врожаю,

Щоб було що відкласти про запас.

І кожне стигле яблуко з врожаю

Життєву і магічну силу має

Його потрібно в церкві освятити,

Щоб надало воно нам сили жити.

***

У цей яблуневий серпень

Комори повні врожаю

Сонцем радісним зігріті,

Червоні яблука великі.

На долоньці у дитини

Сонечко лежить яскраве,

Біля яблуньок драбини-

В кошик яблучко духмяне!

Тож вітаю Вас зі Спасом,

щастя зичу та добра,

Щоб серпневим поцілунком,

Теплою була Зима!

***

Є привід до радості сьогодні:

Преображення Господнє!

Поставши в сяючих шатах,

Господь тим, хто просить, дав надію.

І день цей, з давніх тих часів,

Сліпучим світлом осяяний!

Нехай входить свято в кожен дім!

Благословенними працями,

Молитвою, тихим торжеством,

І освяченими плодами!

І, світлим святом дихаючи,

Від суєтного сну прокинеться

Перетворена душа,

На світло Господнє відгукнеться!

***

Яблучний Спас -дев’ятнадцяте серпня,

яблука й мед на столі,

Хай вам всі сповняться нині бажання,

Будуть щасливими ночі і дні!

***

Другий Спас – серпневе свято,

Час збирати врожаї,

Янтарем згасає літо…

Теплих зим бажаю всім!

***

з Яблучним Спасом вітати Вас хочу,

хай сонця промінчик в оселю ввійде!

Хай родяться яблука кожного літа,

а лихо й біда Вашу хату мине!

***

Раніше Факти ICTV писали про традиції та історію Яблучного Спаса.