Привітання з Яблучним Спасом 2018

Факти ICTV вирішили зібрати для вас віршовані привітання з Яблучним Спасом.
19 серпня українці відзначають християнське свято Яблучний Спас.
Це другий з трьох Спасів. Його ще називають Великий Спас, Другий Спас, Спас на горі, Преображення, Преображення Господнє.
Вважається, що з настанням Яблучного Спаса закінчується літо і приходить пора осені. Після цього свята, дійсно, стає прохолодно.
Факти ICTV вирішили зібрати для вас віршовані привітання з Яблучним Спасом.
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Вже стигли яблука у нашому садку,
До нас прийшов жаданий другий Спас,
Збираємо, радіємо врожаю,
Щоб було що відкласти про запас.
І кожне стигле яблуко з врожаю
Життєву і магічну силу має
Його потрібно в церкві освятити,
Щоб надало воно нам сили жити.
***
У цей яблуневий серпень
Комори повні врожаю
Сонцем радісним зігріті,
Червоні яблука великі.
На долоньці у дитини
Сонечко лежить яскраве,
Біля яблуньок драбини-
В кошик яблучко духмяне!
Тож вітаю Вас зі Спасом,
щастя зичу та добра,
Щоб серпневим поцілунком,
Теплою була Зима!
***
Є привід до радості сьогодні:
Преображення Господнє!
Поставши в сяючих шатах,
Господь тим, хто просить, дав надію.
І день цей, з давніх тих часів,
Сліпучим світлом осяяний!
Нехай входить свято в кожен дім!
Благословенними працями,
Молитвою, тихим торжеством,
І освяченими плодами!
І, світлим святом дихаючи,
Від суєтного сну прокинеться
Перетворена душа,
На світло Господнє відгукнеться!
***
Яблучний Спас -дев’ятнадцяте серпня,
яблука й мед на столі,
Хай вам всі сповняться нині бажання,
Будуть щасливими ночі і дні!
***
Другий Спас – серпневе свято,
Час збирати врожаї,
Янтарем згасає літо…
Теплих зим бажаю всім!
***
з Яблучним Спасом вітати Вас хочу,
хай сонця промінчик в оселю ввійде!
Хай родяться яблука кожного літа,
а лихо й біда Вашу хату мине!
***
Раніше Факти ICTV писали про традиції та історію Яблучного Спаса.