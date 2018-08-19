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Привітання з Яблучним Спасом 2018

Факти ICTV вирішили зібрати для вас віршовані привітання з Яблучним Спасом.

19 серпня українці відзначають християнське свято Яблучний Спас.

Це другий з трьох Спасів. Його ще називають Великий Спас, Другий Спас, Спас на горі, Преображення, Преображення Господнє.

Вважається, що з настанням Яблучного Спаса закінчується літо і приходить пора осені. Після цього свята, дійсно, стає прохолодно.

Факти ICTV вирішили зібрати для вас віршовані привітання з Яблучним Спасом.

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Вже стигли яблука у нашому садку,
До нас прийшов жаданий другий Спас,
Збираємо, радіємо врожаю,
Щоб було що відкласти про запас.

І кожне стигле яблуко з врожаю
Життєву і магічну силу має
Його потрібно в церкві освятити,
Щоб надало воно нам сили жити.

***

У цей яблуневий серпень
Комори повні врожаю
Сонцем радісним зігріті,
Червоні яблука великі.

На долоньці у дитини
Сонечко лежить яскраве,

Біля яблуньок драбини-

В кошик яблучко духмяне!

Тож вітаю Вас зі Спасом,

щастя зичу та добра,

Щоб серпневим поцілунком,

Теплою була Зима!

***

Є привід до радості сьогодні:
Преображення Господнє!
Поставши в сяючих шатах,
Господь тим, хто просить, дав надію.
І день цей, з давніх тих часів,
Сліпучим світлом осяяний!
Нехай входить свято в кожен дім!
Благословенними працями,
Молитвою, тихим торжеством,
І освяченими плодами!
І, світлим святом дихаючи,
Від суєтного сну прокинеться
Перетворена душа,
На світло Господнє відгукнеться!

***

Яблучний Спас -дев’ятнадцяте серпня,

яблука й мед на столі,

Хай вам всі сповняться нині бажання,

Будуть щасливими ночі і дні!

***

Другий Спас – серпневе свято,

Час збирати врожаї,

Янтарем згасає літо…

Теплих зим бажаю всім!

***

з Яблучним Спасом вітати Вас хочу,

хай сонця промінчик в оселю ввійде!

Хай родяться яблука кожного літа,

а лихо й біда Вашу хату мине!

***

Раніше Факти ICTV писали про традиції та історію Яблучного Спаса.

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