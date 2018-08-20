Юрій Назаров розповів, як пройшов день поваги до безпритульних котів та собак

У столиці відбувся захід, присвячений Всесвітньому дню безпритульних тварин.

Організовували подію Департамент міського благоустрою КМДА та КП Київська міська лікарня ветеринарної медицини, за підтримки міської ініціативи Kyiv Smart City.

Щороку, у третю суботу серпня проходить Всесвітній день безпритульних тварин. Проведення заходу почалось у 1992 році, за підтримки некомерційної організації — Міжнародного товариства з прав тварин (WSPA). Відтоді в усьому світі у цей день організовують благодійні акції та концерти з метою збору коштів для бездомних тварин. Головне завдання події — привернути увагу до проблеми безпритульних котів та собак. Тому цей день вважається не так святом, як днем пам’яті та поваги до наших менших друзів.

– На заході відбувся благодійний аукціон, конкурси, лекції з надання допомоги тваринам, тренінг з комунікації у випадках жорстокого поводження з тваринами. А також уроки добра та гуманності для дітей. Питання реєстрації тварин — одне з головних цього дня. Нагадуємо, що ідентифікація дозволить оперативно знайти загубленого улюбленця. Також це допомагає контролювати кількість безпритульних котів і собак у місті та швидко вирішувати конфліктні ситуації, пов’язані з тваринами, – розповів Юрій Назаров, директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА.

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– До речі, у Центрі захисту тварин знаходяться понад 400 собак та 150 кішок. Усі вакциновані, стерилізовані та оброблені від паразиті, – зазначив Юрій Назаров, директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА.

Раніше ми розповідали, про те, як взяти тварину з притулку.