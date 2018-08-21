Дітям з усіх куточків України, які зібрались у EuroCamp у Славському, розповіли про історію розвитку інформаційного суспільства та лайфхаки виживання у сучасному світі технологій.

Лекцію про цифровий світ за ініціативи благодійного проекту ЛакіБукс дітям провела співробітниця IT-компанії Lucky Labs Ірина Ніколайчук:

– Гігієні інформаційного простору, цифровому детоксу й критичному сприйняттю інформації варто вчитися з того віку, коли дитина вперше отримує у власність ґаджет. А надто необхідно показати токсичний і небезпечний бік ідеалізованого ними цифрового світу тінейджерам, життя яких пов’язане з ґаджетами чи не найтісніше. В світі постправди й медіаілюзій, переповненому фальшивими образами й інформацією сумнівної цінності, дуже важливо не забувати про те, що технології – перш за все не мета, а засіб.

Її слова підтвердили відгуки слухачів лекції.

– Я ніколи не замислювалась над тим, чи впливають на мене взагалі смартфон і соціальні мережі. Та сьогодні я згадала всі випадки, коли мій настрій псувався лише через поганий коментар або малу кількість лайків на фото, і зрозуміла, що насправді це все є малозначущим, – розповідає 16-річна Анна.







У карпатському EuroCamp дітям розповіли про цифровий детокс / 4 фотографии

Окрім цього, дітям у Славському представили унікальний мобільний планетарій члена експертної ради ЛакіБукс Тетяни Скороход. Вона ознайомила дітей з основними сузір’ями північної півкулі, і показала, як їх власноруч знайти на справжньому небі.

– Я вже був у планетарії, та там нам лише показували кіно на стелі. А тут ніби, дивишся на справжнє нічне небо. І коли тобі потім показують, як з’єднати зірки у сузір’я, то запам’ятати значно легше, бо виглядає все дуже реально. А ще я б ніколи не подумав, що у таке невелике шатерце влізе 14 чоловік! – говорить 13-річній Денис.

Благодійний проект ЛакіБукс, спільна ініціатива БФ Я майбутнє України і IT-компанії Lucky Labs також привіз дітям книжку Літо довжиною в ДНК Аліни Штефан та нове видання Андрія Тужикова Коротка історія технологій: як зрозуміти свій гаджет, що нещодавно вийшло у видавництві Чорні вівці.

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Книжка побачила світ тільки цього місяця, і діти з EuroCamp стали одними з перших, хто тримає її у руках. Після них дізнатися більше про світ сучасних розробок зможуть читачі сільських бібліотек та дитячих закладів Донбасу. А вже у вересні вона буде презентована для широкого загалу на Book Forum у Львові.