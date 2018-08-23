Юрій Луценко написав, що гордий тим, що його діти і онуки народилися і живуть в Україні. Як відомо, його дружина Ірина Луценко, також є відомим політиком.

У привітанні до Дня Незалежності, яке Генпрокурор Юрій Луценко розмістив у себе в Фейсбуці, він показав всю сім’ю, в тому числі і новонароджену онучку, яку назвали Олександрою, як і її батька – Олександра Луценка, а також їх невістку, яку після весілля сина Луценко назвав дочкою.









Луценко у привітанні до Дня Незалежності показав сім’ю і онучку / 5 фотографий

Також в ролику є і улюбленець сім’ї – бернский зенненхунд Черчиль, якого ще щеням Ірина Луценко подарувала чоловікові на День Народження.

На тлі величезної бібліотеки в своєму будинку, Луценко зазначає, що вірить в майбутнє України, адже після сутінків завжди настає світло і дивиться на жовто-синій прапор, який на спеціальному флагштоку встановлений біля входу в його будинок.

Нагадаємо, що генеральний прокурор України Юрій Луценко взяв під особистий контроль розслідування справи Катерини Гандзюк.