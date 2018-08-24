Василь Веселий доєднався до ініціативи Завдяки тобі

До Дня незалежності бізнесмен Василь Веселий доєднався до соціальної ініціативи Завдяки тобі, націленої на те, щоб подякувати українським військовим та ветеранам.

Василь Веселий надав матеріальну підтримку проекту та висловив слова подяки тим, хто, ризикуючи життям, відстоює територіальну цілісність України.

Проект Завдяки тобі – це національна кампанія, мета якої – показати мешканцям України, як можна подякувати військовим та ветеранам. У громадських місцях, на вулиці, при випадковій зустрічі достатньо докласти долоню до серця. Організатори проекту пояснюють, що жест шани буквально означає: Моє життя у мирному місті, свобода та незалежність України – усе це можливо завдяки тобі. З часом цей жест шани стане звичним для українців, наразі до проекту активно доєднуються публічні особи – письменники, музиканти, меценати.

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Не залишився осторонь ініціативи Завдяки тобі й бізнесмен Василь Веселий. У День незалежності України він нагадав про те, як важливо вшановувати подвиг військових, що кожного дня захищають українців, знаходячись у зоні АТО.

– Мені раніше здавалось, ніщо не може змінити ритм життя великих міст. Але війна, розв’язана агресором на Сході України, довела зворотне: військовим доводиться щоденно відстоювати право на мирне життя для українців. На жаль, не завжди є змога подякувати військовим та ветеранам за їх діяльність: щоб сказати слова підтримки, потрібний влучний момент. Разом з тим жест Завдяки тобі – це той знак, який необхідний нашому суспільству, і я точно буду його використовувати, – сказав меценат.

Голова Концерну Київпідземшляхбуд Василь Веселий регулярно допомагає військовим у зоні ООС. Він вважає, що завдання бізнесменів – розбудовувати економіку України та підтримувати армію. З нагоди свята він отримав подяки від волонтерів, а також почесну грамоту за значні досягнення у професійній діяльності від голови Київської облдержадміністрації Олександра Горгана.