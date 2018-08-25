Вакарчук закликав звільнити Сенцова та присвятив йому пісню

Святослав Вакарчук під час концерту День незалежності з Океаном Ельзи закликав звільнити незаконно ув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова.

У День незалежності України гурт Океан Ельзи дав концерт на НСК Олімпійський у Києві.

У перерві між виконанням пісень Святослав Вакарчук виказав промову, під час якої закликав звільнити політв’язня Олега Сенцова.

– У цей день, коли ми тут, є ті, хто не з нами. Це патріоти, герої, яких поза їх волею позбавили права відзначати незалежність України у нас вдома. Це політичні в’язні, українці, які перебувають у російських тюрмах прямо зараз.

І ми не просто підтримуємо їх морально, ми не просто віддаємо їм свої душі та серця, ми вимагаємо, щоб вони були негайно звільнені.

Для Олега Сенцова та інших – наступна пісня, – наголосив співак, виконавши композицію Коли тобі важко.

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Нагадаємо, український етно-гурт ДахаБраха став спеціальним гостем великого концерту Океану Ельзи до Дня Незалежності.

Фото, відео: Океан Ельзи/Okean Elzy