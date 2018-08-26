Нардеп Грановський допоможе пенсіонерці, у якої шахраї відібрали квартиру

У літньої жительки Києва Клавдії Дунаєвської шляхом підробки документів незаконно відібрали квартиру, яку потім перепродали.

Про це в Facebook написав народний депутат від БПП Олександр Грановський.

До нардепа за допомогою звернувся онук Клавдії Дунаєвської – Анзорі Джикия. У його бабусі шахраї незаконно відібрали квартиру і продали її іншій людині.

– Проживала Клавдія Сергіївна на бульварі Лесі Українки разом зі своїм племінником Русланом Дунаєвським … Життя так розпорядилася, що Руслан перебуває на обліку в психіатричному диспансері, де проходить курс лікування від шизофренії. Ще не так давно у бабусі була й інша квартира, де вона раніше проживала, а останнім часом відкладала гроші на ремонт. Квартира не можна сказати, що дуже велика, всього-то 36 кв. м, але своя, – пише Грановський.

Далі нардеп розповідає, що 27 листопада 2017 року якийсь чоловік подзвонив у двері квартири на бул. Лесі України, і Клавдія Сергіївна, нічого не підозрюючи, вийшла на сходову клітку. Хлопець повалив жінку похилого віку на підлогу і почав її бити.

Коли повернулися родичі, то відразу написали заяву в поліцію.

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-Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, долю якого ви, напевно, можете уявити, – зазначив Грановський. Згодом про інцидент Клавдія Дунаєвська і родичі стали забувати, прийнявши те, що сталося за випадковість.

4 грудня 2017 року бабуся в супроводі племінника поверталися з магазину, коли до них підійшли невідомі хлопці спортивної статури, знову повалили жінку на землю і сильно побили. Цього разу травми виявилися куди більш небезпечними: гіпс, ходити фактично бабуся вже не могла. Жахливо ще й те, що все це сталося в самому серці столиці – на вулиці Арсенальній, – розповідає нардеп.

За його словами, родичі знову написали заяву в поліцію, але правоохоронці Печерського району столиці вирішили, що підстав для внесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань немає.

Грановський просить главу МВС України Арсена Авакова, начальника поліції Києва Андрія Крищенка і його першого заступника В’ячеслава Аброськіна перевірити дії слідчого.

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– Клавдія Сергіївна звернула увагу на ту обставину, що тривалий час по пошті не приходять платіжки на оплату комунальних послуг за адресою, де вона прописана, а точніше, за квартиру, яка розташована на вулиці Лариси Руденко, буд 8. Справа в тому, що поштову скриньку перевіряв племінник, а в квартиру вже давно не піднімався. Коли бабусі стало легше, вона сама відправилася додому і на свій подив виявила, що двері вже встановлено інші, відповідно, ключ до замка не підходить, сусіди давно встигли познайомитися з новим власником квартири, а в ЖЕКу будь-яку інформацію відмовилися надавати на тій підставі , що власник законно змінився і більш Клавдія Сергіївна ніякого відношення до майна не має, – зазначає народний депутат.

Клавдія Дунаєвська пише заяву в поліцію, а слідчий Дарницького відділу “не проводить жодної слідчої дії за станом на сьогодні, зареєструвавши заяву 24 квітня 2018 року”.

– Виявилося, що якась літня жінка, дуже схожа, треба сказати, на справжню Клавдію Сергіївну, вже раніше зверталася в Дарницьку поліцію із заявою про крадіжку всіх оригіналів документів і в своїй заяві попросила будь-які інші довідки, які з’являться, виписки та інші папери вважати недійсними. На підтвердження своїх слів фейкова Клавдія Сергіївна залишила копію паспорта, звичайно ж, підробленого. Якщо придивіться до двох документів, то побачите, що в підробленому паспорті шахраї допустили помилку в номері – замість цифри 8 в кінці надрукували 6, – пише Олександр Грановський.

Нотаріус Роман Олегович Падалка, який проводив операцію купівлі-продажу, відповідально заявив, що до нього на оформлення приходила справжня Дунаєвська. Проте народний депутат Олександр Грановський допускає, що нотаріус може бути співучасником шахраїв і пообіцяв в стислі терміни повернути киянці її квартиру.

Нагадаємо, що до кінця року, через ситуацію на валютному ринку, ціни на нерухомість в Україні можуть знизитися.