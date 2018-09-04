Лото-Забава: у Фастові виграно 1 000 000 гривень

2-го вересня 2018 року, під час розіграшу тиражу №995 всеукраїнської лотереї Лото-Забава стало відомо про появу нового мільйонера.

Ним виявився гравець, якому пощастило закреслити у своєму білеті три горизонталі в одному ігровому полі з однією пільговою підковкою. Номер виграшного білету: 0266730.

Наразі відомо, що його було придбано у Київській області, а саме у місті Фастів, у ЛОТО маркеті, що розташований за адресою: вулиця Шевченко, 1. Цей переможець став 302-м на лічильнику мільйонерів Лото-Забава за весь час та вже 23-м цього року.

Оператор державних лотерей М.С.Л. щиро вітає головного переможця 995-го тиражу та радить звернутися на гарячу лінію за телефоном 0(800) 21 00 65 для отримання консультації щодо оформлення виграшу.

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Разом із тим М.С.Л. запрошує щасливця приєднатися до закритого КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ М.С.Л. та взяти участь у ексклюзивній подарунковій програмі “Два дні з життя мільйонера”, яка розрахована на двох осіб та передбачає цілу низку незабутніх розваг.

Усіма перевагами членства у КЛУБІ МІЛЬЙОНЕРІВ М.С.Л. вже встигли скористатися чимало переможців. Серед них і Садовенко Валерій з міста Київ, який 1-2 вересня отримав свої перші уроки мільйонерського життя разом з дружиною Валентиною. На них очікували: участь у прямому ефірі Лото-Забава, бранч з ведучими – Ларисою Руснак та Анатолієм Гнатюком, участь у професійній фотосесії, відвідування престижних ресторанів і спа-салону та багато іншого.

А познайомитися з іншими історіями членів КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ М.С.Л. можна на офіційному сайті оператора державних лотерей М.С.Л. у відповідному розділі.