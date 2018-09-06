Три секрети успішного блогу від Олега Пономаря

У 2017-му році Олег Пономар став переможцем рейтингу ТОП-100 блогерів України. В новому сезоні один з найвідоміших блогерів нашої країни знову у лідерах і фаворитах. Факти ICTV поспілкувались с Пономарем про блогерство, неправдиві новини і як відрізнити фейк від правди.

У Facebook сторінка Олега Пономаря налічує понад 160 тисяч підписників. Він також веде свій політичний сайт Говоримо про політику простими словами, де публікує новини, про які не пише в постах. На даний момент Пономар входить в трійку лідерів голосування ТОП-100 блогерів України 2018 і претендує на те, щоб повторити успіх минулого року.

Якщо блогер поважає себе і свою аудиторію, незалежний і не працює на політичну силу – він не буде давати фейкових новин, – каже Олег Пономар.

Далі – пряма мова.

Три правила успішного блогу

Блогери можуть давати неправдиву інформацію, якщо заангажовані політичною силою або працюють на когось. Крім того, вони можуть свідомо брати участь в інформаційній війні, яка є частиною гібридної. Однак є незалежні блогери, які дорожать своєю репутацією. Я викладаю новину, тільки якщо я на мільйон відсотків впевнений в своєму джерелі – це перше.

По-друге, блогеру дуже складно заробити репутацію і також легко її втратити. Тому деякі ставляться до цього набагато серйозніше, ніж ЗМІ, які можуть написати спростування. У них багато помилок, але це не так помітно. Якщо блогер буде помічений у вкиданні фейків, він втратить цю репутацію. Мої читачі ставляться добре до мого блогу, тому що знають, що більш, ніж за чотири роки, не було жодного фейку.

Третій момент не менш важливий. Роки чотири тому, коли для українського непідготовленного читача була в дивину інформаційна війна, була паніка з приводу будь-якої новини. Навіть якщо вона публікувалася під виглядом західної, з якогось блогу, що написав московський кореспондент іноземного видавництва. Роки 3-4 тому я просто наполягав і дуже часто писав, поки не запам’ятали всі читачі, що потрібно дати будь-якій новині 2-3 дні “охолонути”. Потім з’ясується, що вона або перекручена, або фейкова, або ноги ростуть з Москви. Це золоте правило.

Фейк VS правда

Потрібно дати охолонути і зрозуміти, кому це вигідно.

Найголовніше – дивитися, хто автор. Навіть якщо він не чисто російський журналіст, але багато років працював в московському офісі, то вже зрозуміло, що новина буде заангажована. Так само є новинні сайти, які використовуються спеціально для поширення фейкових новин. Наприклад, жовтий сайт вкидає новину, її передруковують багато сайтів і коли вона доходить до України, вже важко перевірити, хто перший закинув, де першоджерело.

Блогерство

Я сам веду свій Facebook і повністю присвячую цьому весь час. У мене немає команди, помічників, побічного бізнесу або основної роботи. Моя політична діяльність – в Facebook, мій блог – це єдине основне заняття. Сайт допомагає вести дівчина-волонтер. Одна з моїх читачок. Вона завантажує на мій сайт матеріали та інтерв’ю, які цікаві, з моєї точки зору, для української публіки.



Фейк або ім’я

Мені не пропонували ставити фейкових новин. Напевно ті, хто потенційно міг би це зробити, знають, що моє ім’я мені дуже дорого і я ніколи на це не піду. Тим більше, вони знають, що я живу на Заході, тому немає сенсу. А ось з українськими блогерами я практично не спілкуюся, тому, від них таких історій і не чув.

Спілкувалася Каріна Зуєва