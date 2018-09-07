Факти ICTV та Оксана Гутцайт запускають голосування ТОП-100 блогерів

Вже вчетверте українці обиратимуть блогерів нашої країни, яким довіряють. 3-го вересня сайт Факти ICTV запустив традиційне голосування ТОП-100 блогерів України.

Вкотре сайт Факти ICTV називає сотню блогерів, яким довіряють експерти, журналісти та медійники. Адже блогери вже давно стали для українців важливим джерелом новин. Люди звикли більше покладатися на інформацію, як то кажуть, з перших вуст.

Тож цьогоріч Факти ICTV разом із найавторитетнішими українськими блогерами хочуть підкреслити важливість детальної перевірки інформації.

Оксана Гутцайт, ведуча новин Факти на ICTV, яким довіряють українці, як ніхто інший знає, наскільки важливо відповідально ставитися до перевірки фактів. На думку ведучої, довіра до блогера повинна базуватися не просто на прихильності. Адже справжній лідер думки – не той, хто оперує фейками, щоб привернути увагу аудиторії, а той, чия інформація максимально достовірна.

– Як людина, яка щодня працює з інформацією, прошу кожного з Вас серйозно і відповідально ставитися до того, що Ви читаєте в мережі. Не лінуйтеся перевіряти факти, визначте для себе лідерів думок, яким справді можна довіряти і які не женуться за сенсаціями, а розраховують на людей, котрі шукають істину, – каже Оксана Гутцайт.

Кожен охочий може приєднатися до голосування після авторизації на сайті bloggers.fakty.ictv.ua. Окрім голосування за сотню блогерів, яких визначили експерти, активні Інтернет-користувачі зможуть висунути власну кандидатуру на звання кращого Народного блогера.

Результати голосування стануть відомі на початку жовтня – Факти ICTV опублікують рейтинг найкращих як серед експертів, так і народних улюбленців. Нагадаємо, переможцями минулого року стали Андрій Карпов і Олег Пономар.

Учасники минулорічного рейтингу найчастіше називали такі імена: Роман Скрипін, Олександр Барабошко, Юрій Голік, Євгеній Черняк, Сергій Іванов, Хельге Шарп, Юрій Гудименко. Вже вкотре у рейтингу – Олена Монова, Юрій Бірюков, Пилип Духлій, Мартін Брест, Юрій Голік, Богдан Карпенко, Олег Пономар, Леонід Швець, Павло Казарін, Юрій Бутусов.

А ось з минулорічних лідерів рейтингу ТОП-100 не назвались імена Віталія Портнікова, Майкла Щура, Олексія Мочанова, Дмитра Чекалкіна, Лікара Комаровського. Як результат, ці люди не потрапили до рейтингу, але все ще мають нагоду потрапити до Народного голосування.

З минулорічної категорії Народний вибір у ТОП-100 потрапили – Андрій Карпов (Полтава), Свирид Опанасович, Антон Сененко, Макс Бужанський.

З’явились і нові імена, наприклад: Олександр Ладанівський, Віталій Завгородній, Віктор Таран, Маргарита Мурадова, Масон Лемберг, Едуард Долінський, Євген Кузьменко, Олекса Манн.