Чи замінять роботи журналістів – яке майбутнє професії

Автоматизація стала основною ціллю розвитку людини і у різноманітних професіях беруть участь роботи, або програми, які виконують роботу швидше та, як правило, краще за людей. І навіть творчі професії, такі як журналіст, не застраховані від заміни роботами.

Що таке робот-журналіст?

Може здатися, що заміна подібної праці роботом – фантастика, яка все ж можлива через десятки або сотні років. Проте роботи саме зараз вже замінюють людей у журналістській праці. Звичайно ж – це не машини, які сидять за комп’ютерами та пишуть статті, а програми, розроблені для написання новин і вже використовуються у деяких виданнях та новинних агентствах.

Одним з найперших роботів-журналістів стала програма Quill, яка публікує новини в Los Angeles Times з 2014 року, а її алгоритм все більше і більше вдосконалюється.

Також з початку цього року азіатські видання та агентства долучилися до роботизації журналістики. У Пекінському університеті створили Xiao Nan, який за секунду написав замітку про новорічні затори.

Корейське інформагентство Yonhap пішло ще далі й запустило “систему сповіщення”, яка публікує новини про футбольні матчі англійської Прем’єр-Ліги.

Сьогодні ж найцікавішим роботом для написання новин є – Wordsmith. З ним працюють такі великі компанії, як Yahoo та Яндекс. Кожного дня він поглинає неймовірну кількість інформації та аналізує її на предмет чогось нового та цікавого.

Крім того, Wordsmith аналізує попередньо зібрані дані, аби новина отримала зв’язність, детальність та логічність. Після обробки всіх даних він виділяє найцікавішу інформацію, додає до неї фотографії або цитати та генерує стиль і речові звороти новини.

Проблеми роботів-журналістів

Проте роботи журналісти зовсім неідеальні. Так одна з проблем – їхні тексти дуже нудні. Все через те, що робот не може керуватися емоціями при написанні матеріалів й, відтак, втрачається певна суб’єктивність, присутня у звичайних журналістських текстах. Як, наприклад, ось тут:

Згідно з даними Геологічної служби США, у понеділок вранці в п’яти милях від Вествуда, штат Каліфорнія, було зареєстровано землетрус магнітудою 4,7. Землетрус відбувся о 6.25 ранку за тихоокеанським часом на глибині 5 миль. За даними USGS, епіцентр знаходився в шести милях від Беверлі-Хіллз, Каліфорнія, в семи милях від Universal City, California, в семи милях від Санта-Моніки, Каліфорнія і в 348 милях від Сакраменто, штат Каліфорнія. За останні десять днів не було землетрусів магнітудою 3,0 і вище. Ця інформація надходить зі Служби повідомлення Землетруси USGS, і цей пост був створений алгоритмом, написаним автором.

Але штучний інтелект можна навчити не повторювати двічі одну й ту ж помилку. Так в Associated Press після запуску програми у липні 2016 року пройшло кілька місяців, доки робот зміг виконувати роботу без нарікань. Приблизно до жовтня того ж року всі тексти вивірялися редакторами та вносилися відповідні правки у роботу робота. Але потім система стала працювати без участі людини та робити меншу кількість помилок, ніж людина.

Та, безперечно, у людей є низка переваг над штучним інтелектом. Так, їхні тексти зрозуміліші, краще викладені та цікавіші. Вважається, що роботи ніколи не навчаться брати та правильно оформляти інтерв’ю. Оскільки вони не здатні виявляти питання, які розвиватимуть тему, або відрізняти сарказм.

Що чекає на журналістів?

Великі видання вже кілька років експериментують з роботами-журналістами та зробили висновок, що найкраще вони підходять для написання фінансових звітів, спортивних оглядів, новин про кримінал та прогнозу погоди. На їхнє написання у роботів йде всього кілька секунд, а якість аналітичних публікацій оцінюється вище середнього.

Це може стати реальною проблемою для молодих журналістів, адже їхня кар’єра починається з монотонної праці, яка не потребує великого креатива.

Журналіст Барбара Еренрайх стурбована тим, що за словами багатьох експертів, вже через 10 років 90% новин генеруватимуться комп’ютерами.

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І не дивно, що досвідчені журналісти стурбовані, адже, наприклад, у 2015 році, робот-журналіст Syllabs за 4 години підготував 150 тис. текстів про результати регіональних виборів у Франції. Для людини це просто недосяжна кількість.

Проте це не означає, що журналісти масово втрачатимуть роботу. Професія, скоріш за все трансформується. Так дослідники з Оксфорду склали список професій, в яких людей можна буде замінити роботами. Із 366 професій, журналісти потрапили аж на 285 місце з ризиком втратити роботу через штучний інтелект в 11%.

Адже навчити робота збирати дані не так вже й складно, але структурувати та подавати інформацію так, як це б зробила людина – зовсім інша справа.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV розібралися, чи зможуть машини замінити людей.

Владислав Бомбела