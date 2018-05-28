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Шалена нирка дала збій: Регіну Тодоренко терміново госпіталізували

Відому співачку і телеведучу Регіну Тодоренко госпіталізували з пієлонефритом.

– А потім у нирку постукав пієлонефрит. Прошу вибачення у всіх запрошених гостей на моє вечірнє шоу, але моя шалена нирка дала збій, а лікарі змусили госпіталізуватися, – написала Регіна Тодоренко в Instagram.

Читайте: Меланія Трамп терміново госпіталізована і перенесла операцію

Сама зірка сподівається, що вже незабаром знову буде в строю.

Раніше Факти ICTV писали, що неподалік від станції метро Петрівка в Києві сталася ДТП, одним із учасників якої став телеведучий програми Орел і решка Антон Птушкін.

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