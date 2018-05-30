Президента Київміськбуду визнали одним із кращих управлінців України

Голову правління – президента ХК Київміськбуд Ігоря Кушніра визнали одним із кращих топ-менеджерів України.

Відповідний рейтинг із 33 кращих управлінців країни був оприлюднений виданням Фокус.

Ігор Кушнір керує компанією з 63-річною історією, яка у 2017 році збудувала майже 25% житла столиці, – йдеться у матеріалі.

За словами самого Ігоря Кушніра, такий результат є заслугою усієї команди Холдингової компанії.

Є такий вислів: короля грає свита. Але щоб грала вона ефективно, їй треба вказати напрямок та вчасно мотивувати. Щоб потім, коли навалюється з усіх боків, була можливість, як в одній книзі, розправити плечі. Робота команди – це моя можливість розправити плечі. Вказую напрямок я, але веде мене саме команда. Безперечно, мені дуже приємно бути у такому рейтингу. Впевнений, що найкращі результати ще попереду, – зазначив Ігор Кушнір.

Як відзначають організатори, вибір номінантів відбувався у два етапи. Спочатку були визначені найбільш значущі для економіки ринки з точки зору їх вкладу у ВВП держави, потім – сформовані сектори. Експерти-респонденти повинні були назвати найбільш ефективних управлінців тієї чи іншої сфери і обґрунтувати, чому саме цю конкретну особистість вони вважають найкращою. Далі організатори нараховували бали кожному номінанту, що і дозволило визначити кращих управлінців.