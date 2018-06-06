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Масштабна пожежа у Лондоні: спалахнув п’ятизірковий готель

У Лондоні почалася пожежа у п’ятизірковому готелі Mandarin Oriental. У гасінні беруть участь 100 пожежників.

Готель розташований на вулиці Найтсбрідж, пише The Sun.

Рух у районі готелю перекрито. Причина пожежі встановлюється. Даних про потерпілих не надходило.

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