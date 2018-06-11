Мазепа: інвесторів цікавлять питання боргових платежів, реформ і корупції

Засновник і генеральний директор інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа розповів, що великі іноземні інвестори поки насторожено дивляться в бік України.

Про це він говорить у інтерв’ю інформаційному агентству Інтерфакс-Україна.

– В цілому інвесторів сьогодні більше цікавлять питання боргових платежів, реформ і корупції – то, що реально на слуху, – розповів Ігор Мазепа.

Він зазначив, що на ставлення до України буде сильно впливати позиція Міжнародного валютного фонду, яка залежить від ходу реформ і питань тарифної політики.

– Фонд чітко дав зрозуміти, чого саме він чекає від України. По-перше – Антикорупційний суд. Це – наріжний камінь: про нього говорять і активісти, і західні дипломати, і МВФ, і всі інші. Цього також чекають і іноземні інвестори.

По-друге: це питання газу. Коли МВФ рік тому видавав Україні четвертий транш кредиту EFF в $1 млрд питання газу виглядав вже вирішеним: уряд мав тільки технічно його реалізувати, і це рішення очевидно очікувалося до початку опалювального сезону, – каже Мазепа.

Мазепа не виключає, що, якщо підвищення тарифів не відбудеться, Фонд може вимагати повернути останній транш.

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– Якщо умова не виконана, то у кредитора є всі підстави вимагати фінансування назад і за нашою оцінкою ймовірність виставлення такої вимоги дуже висока, – каже Мазепа.

При цьому він зазначив, що інвестори позитивно реагують на позитивні зміни, які відбуваються в країні: Осінь реформ, поява робочого і незалежного Національного банку, зміни в Нафтогазі.

Нагадаємо, Україна розраховує отримати транш від МВФ вже в червні у розмірі $1,9 млрд.