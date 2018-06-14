Ярослав Дубневич: Швидкісний потяг з Києва до Ужгорода має бути запущений

На думку парламентаря, такий швидкісний маршрут піде на користь як регіону, так і в цілому країні. Втім, на УЗ не поспішають з проектом.

Про це голова парламентського Комітету з питань транспорту розповів в інтерв’ю Обозревателю.

– На виїзному засіданні Комітету (з питань транспорту – Ред.) від 04 квітня цього року це питання підіймалось. Комітет рекомендував УЗ його розглянути й запропонувати, як можна запровадити швидкісне пасажирське сполучення від Києва до Ужгорода,- розповів Ярослав Дубневич.- Однак на ПАТ УЗ обмежились формальної відпискою: мовляв, впровадження цього маршруту недоцільне. Без будь-яких обгрунтувань. Я, зі свого боку, вважаю, що цей потяг, навпаки, має бути запущений. Адже він дозволить зекономити час у дорозі кожному, хто вирушає зі столиці до центру Закарпаття.

На думку парламентаря, пасажирський трафік на цьому напрямку буде не менш щільним, ніж у напрямку Київ-Перемишль (Польща). Й маршрут отримає таку ж у популярність.

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– Ужгород – надзвичайно привабливе місто як з точки зору туризму, так і з точку зору бізнесу –не забуваймо, що поруч кордон з ЄС. Пряме швидкісне пасажирське сполучення з Києвом – це додатковий плюс для Карпатського регіону. Отже, відповідаю на ваше запитання: швидкісний потяг до Ужгорода буде,- переконаний голова Транспортного комітету.

Відповідаючи на запитання журналіста, який маршрут є у нього найулюбленішим, Ярослав Дубневич зізнався: “Будь-який з маршрутів, що веде додому!”