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У Тернополі заборонили продавати труси на свята

У Тернополі депутати проголосували за заборону на продаж трусів на ринку під час релігійних свят.

тернополь

З такою пропозицією на 25-й сесії міськради виступив депутат-священик від Батьківщини Володимир Гринда, передає 112 Україна.

– Зелені свята належать до великих державних свят. Йду я по вулиці 15 квітня, повз ринок. Вісім кіосків відкриті, труси продають, ще ліфчики. Хтось ще рибні снасті пропонує. Я ще розумію, якби хліб продавали. А то жінка труси пропонує на релігійне свято. Ну, це вже перегин. Тому у мене таке звернення, щоб власників ринків попередили, щоб у дні великих свят таких товарів не продавали, – сказав він.

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За проголосували 25 депутатів.

Мер міста Сергій Надал сказав, що звернеться в управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів з проханням рекомендувати торговим закладам не працювати під час державних релігійних свят.

Раніше в Санкт-Петербурзі ногами рвали “імпортні” труси, які виявилися російськими.

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