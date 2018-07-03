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Українцям продовжили термін перебування в Сербії без віз

Україна і Сербія розширили угоду про безвізовий режим.

Про це повідомив прес-секретар президента України Святослав Цеголко у Twitter.

Читайте: Рік безвізу! Що змінилося для України

– Україна і Сербія розширили угоду про безвізовий режим. Тепер українці зможуть знаходитися у цій країні без віз 90 днів. Відповідну угоду підписали сьогодні у Белграді, – написав він.

Раніше Факти ICTV писали, що найближчим часом Україна отримає безвізовий режим з Таїландом.

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