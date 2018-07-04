Катерина Чаус: Деякі чоловіки вважають за краще воювати з жінками і дітьми

Катерина Чаус пояснила, що не має відношення до фейкової сторінки, на якій були розміщені привітання збірної Росії після перемоги над Іспанією.

Дружина президента ФФУ Андрія Павелка Катерина Чаус заявила про те, що Facebook-аккаунт, зі сторінок якого вона нібито вітала російських футболістів, не має до неї ніякого відношення. За її словами вона взагалі не веде сторінки в Facebook, передає Главред.

– За три дні жодні ЗМІ не попросили у мене особистий коментар з цього приводу, – сказала вона.

– У мене взагалі немає профілю в цій соціальній мережі (Facebook, – Ред.). А всі фото, які там опубліковані були зібрані на просторах Інтернету, – уточнила дівчина.

На питання про те, хто на її думку і навіщо створив акаунт від її імені і поширив таким чином фейковий новини, Чаус відповіла:

– Є чоловіки, які в своїх чоловічих розборках воліють нападати на жінок і дітей. Всі, хто це бачить, розуміють з ким насправді мають справу і роблять висновки про низький моральний вигляд цих персонажів, – резюмувала вона.

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Нагадаємо, напередодні низка ЗМІ з посиланням на ФБ-сторінку Катюшенька Ча повідомили про те, що Катерина Чуас нібито привітала російську футбольну збірну з перемогою в матчі з Іспанією.

Пізніше видання Трибуна написало про те, що профіль Катюшенька Ча”не належить Катерині Чаус і привело ряд аргументів на користь цього твердження.