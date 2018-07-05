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Створення музею на Поштовій гальмує Мінкульт – заступник голови КМДА

Згідно із законодавством, створення музею на Поштовій площі в Києві знаходиться в компетенції Міністерства культури. Однак воно зайняло пасивну позицію в цьому питанні і не реагує на пропозиції про співпрацю зі столичною владою.

Про це в інтерв’ю виданню КиевВласть розповів заступник голови Київської міської державної адміністрації Олексій Резніков.

– Згідно з українським законодавством, все, що виявляється під час археологічних розкопок, автоматично стає надбанням народу, загальнодержавним надбанням. І єдиний уповноважений орган, який може цим розпоряджатися і контролювати, – Міністерство культури. Це ж стосується і розкопок на Поштовій площі, – підкреслив Резніков.

Однак, за його словами, Міністерство культури зайняло пасивну позицію в ситуації з Поштовою площею і не поспішає виконувати свої обов’язки.

– Ми не повинні змушувати Мінкульт включатися – це їх прямий обов’язок. Але від імені міста ми написали ряд листів на адресу міністра культури Євгена Нищука з пропозицією після того, як вони дадуть оцінку знайденим артефактів, передати їх в київські музейні фонди. Ці знахідки можуть стати хорошою експозицією для філії Музею історії Києва, де б він не був – на Поштовій площі, в Гостиному дворі або ще десь. Але, на жаль, чотири роки діалогу не увінчалися поки ніякою активністю. Ми зустрічалися, просили відновити діяльність робочої групи, подавали кандидатури в цю робочу групу, включаючи активістів. І в березні 2018 року був затверджений список нової робочої групи. Але ця група досі жодного разу не зібралася, – констатував заступник голови КМДА.

Він висловив надію, що народні депутати підтримають постанову про збереження історико-культурної спадщини на Поштовій площі, яка, по суті, зобов’яже Мінкульт і весь Кабмін розглянути питання про надання статусу національного значення розкопкам на Поштовій площі.

– І розкопки, які будуть фінансуватися з держбюджету, в разі втрати інвестора, буде контролювати Мінкульт. І вже державні органи будуть вирішувати – чому і в якому форматі бути під Поштовою площею. Дослідити, оцінити і зберегти – це завдання Міністерства культури спільно з НАНУ. Але це інфраструктурний об’єкт – і ми всі зацікавлені в тому, щоб в Києві з’явилося ще одне туристичне місце. Тому ми готові бути партнерами Міністерства культури, якому може бути, не вистачає фінансування або рішучості, – заявив Резніков.

Втім, він підкреслив, що поки що позиція Міністерства культури викликає питання і лише затягує процес створення музею на Поштовій.

– Поки поведінка Мінкульту, м’яко кажучи, дивна. Нещодавно з цього міністерства до нас звернулися з проханням передати їм облікові документи, щоб надати розкопкам під Поштовою площею статус національних. Але суть в тому, що ще в минулому році ми їм відправили ці документи, – зазначив заступник голови Київської адміністрації.

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Нагадаємо, в 2013 році московський уряд дозволив ТОВ Хенсфорд-Україна побудувати на Поштовій площі підземний торгово-розважальний центр. Однак під час підготовки котловану була виявлена ​​дерев’яна вулиця часів Київської Русі XI-XII століть. З 2015 року тут працювали археологи, яким вдалося виявити цілий історичний квартал.

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