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Без кіосків і білбордів: в Україні почнеться масштабна зачистка тротуарів

В Україні заборонили встановлювати тимчасові споруди, рекламні та інших конструкцій на пішохідних зонах тротуарів.

Нові державні будівельні норми починають діяти з 1 вересня, повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Читайте: Остання клоака: на Андріївському узвозі знесли МАФи

На пішохідних зонах тротуару не допускається встановлення: дорожнього огородження та опор, рекламних конструкцій, тимчасових споруд (торговельних кіосків, павільйонів, лотків, палаток. – Ред.), люків і дощоприймачів; сходів і ґанків будівель тощо.

Раніше Факти ICTV писали, що  в Україні зникне реклама зі стовпів.

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