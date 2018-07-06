Вщент! У Слов’янську горів Центральний ринок

У Слов’янську загорілись павільйони на Центральному ринку. Внаслідок пожежі постраждали дві людини.
– На місці події рятувальники з’ясували, що вогнем охоплено торгівельні павільйони на території ринку. Бійці ДСНС локалізували пожежу о 07.02 та ліквідували о 07.28. Вогнем знищено перекриття на площі 117 кв. м, речі та побутова техніка колишнього використання, – повідомили у прес-службі ДСНС України.
В результаті події постраждали дві людини, які самостійно звернулися до медиків та були госпіталізовані із попереднім діагнозом отруєння чадним газом.
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Причина виникнення пожежі та завдані нею збитки встановлюються фахівцями.
Раніше Факти ICTV писали, що на Житомирській трасі під Києвом сталася пожежа на АЗС БРСМ через водія, який забув витягнути пістолет з бака і почав рух у бік виїзду.
Фото: ДСНС України.