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Скарлетт Йоханссон стане трансгендером-сутенером

Голлівудська актриса Скарлетт Йоханссон у новому фільмі Rub&Tug зіграє головну роль чоловіка-трансгендера.

У фільмі розповідається історія про власника масажного салону, який жив в Піттсбурзі в 1970-х роках, Данте Текс Джилл, який був народжений жінкою – Джин Джилл, повідомляє Російська служба BBC.

Протягом багатьох років, згідно з відомостями поліції, міс Джилл керувала мережею масажних салонів, прикриваючи цією діяльністю сутенерство, і весь час наполягала на тому, що вона чоловік.

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Достовірно невідомо, чи був містер Джилл трансгендером насправді.

Раніше Факти ICTV писали, що у мережі опублікували перший кадр з фільму, в якому знімаються Леонардо Ді Капріо та Бред Пітт.

 

Фото: dreamstime.

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