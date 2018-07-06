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Випав з 9 поверху: чоловік піймав собаку на льоту

У Бразилії місцевий житель Жоао Аугусто зловив собаку, яка випала з дев’ятого поверху.

Тварина породи ши-тцу балансувала на перилах балкона, коли Аугусто його побачив, повідомляє The Sun.

Пес зірвався і впав вниз, однак чоловік дивом зміг зловити собаку. В результаті тварина не постраждала, і стрімко побіг геть.

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Господар пса вирішив негайно встановити на балконі сітку, щоб уникнути повторного інциденту.

Раніше Факти ICTV писали, що на пляжі в Одесі стався кумедний випадок з собакою, яка намагалася зібрати всі буйки і винести їх на берег.

Фото: dreamstime

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