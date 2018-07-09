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Туск назвав Північний потік-2 помилкою

Єврокомісія не має повноважень для регулювання російського проекту газопроводу Північний потік-2 за європейськими правилами, оскільки деякі європейські країни не підтримують таке рішення.

туск

Про це заявив президент Європейської ради Дональд Туск на прес-конференції за підсумками саміту Україна-ЄС.

– Ми обговорювали Північний потік-2, але, на жаль, мало новин. Єврокомісія шукає мандат, щоб застосувати європейські енергетичні правила до цього проекту. На жаль, деякі країни-члени не підтримують цю думку. Моє персональне бачення, сподіваюся, добре відоме – Північний потік-2 є помилкою і не служить нашим стратегічним інтересам, нашій безпеці, нашим правилам, – сказав він.

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У свою чергу, президент України Петро Порошенко відзначив необхідність визначення спільного з ЄС підходу щодо зупинки будівництва, оскільки Північний потік-2 є геополітичним проектом, покликаним поставити Європу в залежність від Росії.

– Це точно геополітичний проект, який покликаний зробити Україну слабкіше, позбавити Україну доходу від використання існуючої системи транспортування, а також взяти у Європейського Союзу понад 20 мільярдів доларів для будівництва інфраструктурного проекту, який Європі не потрібен, щоб збільшити залежність Європи від Росії, – підкреслив Порошенко.

До слова, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький вважає, що Північний потік-2 несе загрозу для Європи.

Фото: hvylya.net.

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