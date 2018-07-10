ООС: бойовики зірвали “перемир’я” і зазнали втрат

За минулу добу бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі, здійснивши 23 обстріли позицій Збройних сил України, один військовослужбовець поранений.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції об’єднаних сил (ООС).

– Противник 23 рази відкривав вогонь по наших позиціях, – йдеться у зведенні, опублікованому на сторінці прес-центру ООС у Facebook.

За минулу добу на луганському напрямку було тихо.

На попаснянському та світлодарському напрямках бойовики проявляли незначну активність. Вогонь по позиціях ЗСУ відкривався у районах населених пунктів Новозванівка, Світлодарськ та Новолуганське. Там НВФ застосовували автоматичні гранатомети і великокаліберні кулемети. Втрат особового складу Об’єднаних сил не було.

На донецькому напрямку бойовики з озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї 7 разів відкривали вогонь по позиціях ООС. Під обстрілом перебували захисники Авдіївки, Невельського, Новотроїцького, Пісків та Опитного. На цьому напрямку втрат серед ЗСУ немає.

Найбільше ворожих обстрілів зафіксовано на маріупольському напрямі, де бойовики 12 разів прицільно відкривали вогонь з озброєння БМП, гранатометів і стрілецької зброї. Під вогонь потрапили позиції ООС біля Водяного, Лебединського та Широкиного. На цьому напрямку один військовослужбовець ЗСУ отримав поранення.

Читайте: Як змусити РФ піти з України – 3 кроки

– Протягом поточної доби бойовики російських окупаційних військ 6 разів порушили режим припинення вогню. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї на попаснянському та маріупольському напрямках противник обстрілював позиції наших захисників біля Оріхового, Водяного, Широкиного і Лебединського. За поточну добу втрат серед українських військових немає, – сказано в повідомленні.

За уточненими даними української розвідки бойовики втратили одного солдата.

Нагадаємо, наприкінці червня підрозділи Об’єднаних сил визволили та взяли під контроль населений пункт Золоте-4, що був розташований у “сірій зоні”.