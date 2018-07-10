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Погода в Україні на сьогодні, 10 липня (КАРТА)

10 липня в Україні місцями опади, на півдні до +33°.

На сході без опадів, температура до +32°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +33°.

На заході України очікуються опади. Температура до +28°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +27°. У центрі місцями пройдуть дощі, температура до +30°.

Читайте: 33-градусна спека і знову дощі: прогноз погоди на тиждень (КАРТА)

До слова, раніше Факти ICTV публікували прогноз погоди на весь липень.

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