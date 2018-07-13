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Сенцова звільнять у найближчі дні – журналіст

Українського режисера, політв’язня в РФ Олега Сенцова можуть звільнити в найближчі дні. 

Про це повідомив в Facebook відомий російський журналіст Сергій Лойко.

– Олега Сенцова звільнять в найближчі дні, перед зустріччю з Трампом. У крайньому випадку під час зустрічі. Тьху, тьху, тьху… З надійного джерела. Сьогодні у Олега день народження! Вітаю! – написав він.

Водночас, як передають Факти, адвокат Дмитро Дінз дає на вирішення цього питання не менше тижня. Так, за словами захисника, президент РФ Володимир Путін може помилувати Сенцова у зв’язку з листом про помилування, написаним мамою політв’язня.

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– Якщо Пєсков (прес-секретар президента Росії. – Ред.) сказав, що розглянуть, то я думаю, можуть і через тиждень усе вирішити, – вважає адвокат.

Нагадаємо, мати Олега Сенцова написала Путіну клопотання про помилування ще 22 червня, а 26 червня його передали Путіну.

Фото: УНІАН

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