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Усик і Ломаченко заради челенджу “розібралися” з гумовим хлопцем

Боксери Олександр Усик та Василь Ломаченко розважилися на камеру для Instagram.

Українські боксери Олександр Усик та Василь Ломаченко вирішили трохи розважитися між тренуваннями.

Обидва взяли участь в челенджі з гумовим хлопцем. Цікаво, що першим випробував тренувального дядька Ломаченко. Пізніше цей трюк повторив й Усик.

Маючи “крутий” вигляд, Василь підійшов до хлопця та лише одним ударом його “вирубив”.

– Коли вони багато говорять, – підписав своє відео Ломаченко.

Читайте: Де і коли дивитися бій Усик — Гассієв

Нагадаємо, Росія погрожує Олександру Усику судовим позовом, якщо зірветься бій проти росіянина Мурата Гассієва.

Фото: Instagram

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