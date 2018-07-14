Усик і Ломаченко заради челенджу “розібралися” з гумовим хлопцем

Боксери Олександр Усик та Василь Ломаченко розважилися на камеру для Instagram.
Українські боксери Олександр Усик та Василь Ломаченко вирішили трохи розважитися між тренуваннями.
Обидва взяли участь в челенджі з гумовим хлопцем. Цікаво, що першим випробував тренувального дядька Ломаченко. Пізніше цей трюк повторив й Усик.
Маючи “крутий” вигляд, Василь підійшов до хлопця та лише одним ударом його “вирубив”.
– Коли вони багато говорять, – підписав своє відео Ломаченко.
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Нагадаємо, Росія погрожує Олександру Усику судовим позовом, якщо зірветься бій проти росіянина Мурата Гассієва.
Фото: Instagram
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