Путін про вибори у США: Нікому не можна вірити

Президент Росії Володимир Путін на прес-конференцїї з президентом США Дональдом Трампом заявив, що нікому не можна вірити.

Президент Росії Володимир Путін, коментуючи питання про змову під час виборів президента США, заявив, що вірити нікому не можна.

– Нікому не можна вірити. Чому ви вирішили, що я повинен довіряти пану Трампу, а він – мені? Я виступаю в своїх інтересах, а він – у своїх. Є питання, в яких наші точки зору розходяться. Ми маємо опиратися не на політичні інтереси, а на факти, – заявив Путін.

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Як відомо, прес-конференція глав держав почалася після їх переговорів. Спочатку Путін і Трамп обмінялися привітаннями перед журналістами, потім переговорили тет-а-тет, на що пішло 2 години 10 хвилин. Після відбулися переговори в розширеному складі.

Про що говорили Трамп і Путін читайте в матеріалі Фактів ICTV.