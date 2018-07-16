Вибух Молота: Полторак віддав наказ щодо мінометів

Міномети Молот відправлять на додаткову експертизу, де буде вивчено метал, з якого виготовлене озброєння.

Міномети Молот, один з яких став причиною загибелі трьох і травмування 9 військових на Рівненському загальновійськовому полігоні, відправлені на додаткову експертизу за наказом Міністра оборони України Степана Полторака, повідомляє прес-служба МОУ. Експерти вивчать метал, з якого виготовлені стволи мінометів цього типу.

У даний час зразки передано до науково-дослідної лабораторії, за результатами експертизи будуть зроблені висновки про причини вибуху Молота на Рівненщині.

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Нагадаємо, раніше в Міноборони назвали причиною вибуху Молота подвійне заряджання міномета під час проведення стрільб. При цьому на момент проведення стрільб міномет і боєприпаси були технічно справні.