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У Німеччині з’явиться нічний мер

У німецькому місті Мангейм введуть посаду нічного мера. Подібна практика вже існує в Лондоні, Амстердамі і Цюріху.

Нічний мер буде стежити за життям міста в темну пору доби, пише Mannheimer Morgen.

Обов’язки такого міського голови включають в себе не тільки контроль за бізнесом вночі, але і рішення сварок сусідів через занадто гучну музику.

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На посаду нічного мера претендують 10 кандидатів. Вибори будуть проходити 19 липня. За свою роботу нічний мер буде отримувати заробітну плату в розмірі 1,2 тис. євро.

Раніше Факти ICTV писали, що міністр у справах малого бізнесу й екс-очільник штабу Терези Мей Ендрю Гріффітс пішов у відставку. Причиною називають його СМС-листування сексуального характеру з двома жінками.

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