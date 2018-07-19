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Злива і град у Сімферополі: вулиці перетворилися на річки, машини пливуть

Сьогодні у Сімферополі вирувала гроза і випав град.

Зливостоки міста не справлялися з потоками води, тому частина вулиць затоплена. Зокрема, через негоду опинився під водою і Сімферопольський вокзал.

Також у місті пройшов величезний град розміром у декілька сантиметрів, фото якого активно публікують місцеві жителі у соціальних мережах.

Читайте: Водний смерч пронісся над Чорним морем

До речі, раніше ми писали, якою буде погода на вихідних в Україні.

ФОТО: Екатерина Афанасьева/ТwitterRoksolanaToday&Крым

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