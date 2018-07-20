Російські окупаційні війська атакували протитанковою керованою ракетою прикордонний наряд поблизу Маріуполя.
– Від одного з прикордонних нарядів зі складу Об’єднаних сил, що здійснює прикриття відділу прикордонної служби Сартана надійшло повідомлення про вибух поблизу них протитанкової керованої ракети, яка була випущена з боку тимчасово окупованої території України, – розповіли у прес-центрі штабу ООС.
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Особовий склад та техніка прикордонного наряду пошкоджень не зазнали.
Бойовики атакували прикордонників під Маріуполем / 2 фотографии
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловив упевненість, що конфлікт на Донбасі вдасться врегулювати.
Фото: ООС
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