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В аеропорту Барселони застрягли 150 українських туристів

В аеропорту Барселони застрягла група українських туристів.

Літак

Про це УНН повідомили в компанії туроператора JoinUp!

Так, рейс авіакомпанії YanAir за розкладом мав прибути у Бориспіль об 11.40, проте зараз час прильоту змінено на 20.30.

– Рейс затримується, бо ще досі туди не вилетів літак з України, який має забрати туристів. Не вилетів з технічних причин, – повідомили у компанії.

Скільки точно людей не можуть вилетіти, не відомо, проте очікується, що їх понад 150 осіб – рейс був повністю заповнений.

Читайте: 170 туристів з України 12 годин не можуть вилетіти з Анталії

До речі, Факти ICTV дізналися, як отримати компенсацію за затримку рейсу і чому українці виграють суди.

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