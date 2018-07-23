В аеропорту Барселони застрягли 150 українських туристів

В аеропорту Барселони застрягла група українських туристів.
Про це УНН повідомили в компанії туроператора JoinUp!
Так, рейс авіакомпанії YanAir за розкладом мав прибути у Бориспіль об 11.40, проте зараз час прильоту змінено на 20.30.
– Рейс затримується, бо ще досі туди не вилетів літак з України, який має забрати туристів. Не вилетів з технічних причин, – повідомили у компанії.
Скільки точно людей не можуть вилетіти, не відомо, проте очікується, що їх понад 150 осіб – рейс був повністю заповнений.
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До речі, Факти ICTV дізналися, як отримати компенсацію за затримку рейсу і чому українці виграють суди.
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