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Лучанину дали 6 років за “проросійські” пости

Лучанина засудили заочно до 6 років позбавлення волі за “проросійські” пости в соцмережі Вконтакті.

Про це 23 липня повідомив Луцький міськрайонний суд Волинської області, не називаючи імені чоловіка.

– У своїх постах обвинувачений публічно закликав до зміни меж території та державного кордону України, повалення конституційного ладу, захоплення державної влади насильницьким шляхом і розв’язування військового конфлікту, – йдеться в повідомленні.

Людина, як стверджують у суді, ховається з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

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Сам вирок у реєстрі ще не оприлюднено. Конкретних прикладів публікацій, за які засудили лучанина, суд не наводить.

До слова, Факти ICTV повідомляли про те, чого не варто писати в соціальних мережах.

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