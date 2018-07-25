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Негода в Києві: аеропорт Жуляни закритий на зліт і посадку

Через негоду у столиці міжнародний аеропорт Київ переносить рейси. Пасажири товпляться в залі очікування.

Оновленj. 19.35. Деяким рейсам Wizzair півгодини назад оголосили посадку, але так її і не почали.

– Аеропорт нібито тимчасово закривали на зліт і посадку. Але це за інформацією авіакомпанії YANAIR. Багато рейсів переносять. Люди товпляться в залі очікування. Довгий час (16.20 був би виліт) інформації ніякої не було. Тільки о шостій вечора оновили табло, – розповідає журналіст ICTV Роман Ніколаєнко.

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З адміністрацією аеропорту нам не вдалося зв’язатися.

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Негода в Києві: аеропорт Жуляни закритий на зліт і посадку / 6 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що авіакомпанія SkyUp скасувала кілька рейсів з аеропорту Львів до Єгипту, а також у зворотньому напрямку, заплановані з 25 по 29 липня.

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