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Потоп у Києві: столицю паралізували 10-бальні затори (КАРТА)

Рух у Києві паралізовано через сильні зливи, які спровокували затоплення.

Унаслідок негоди в Києві утворилися 10-бальні затори.

Читайте: Київ паралізували зливи та град – КАРТА заторів (ОНЛАЙН)

Згідно з даними Google Maps найбільші затори спостерігаються у центрі Києва: на бульварі Тараса Шевченка, на вулиці Хрещатик, Майдані Незалежності, Великій Васильківській, Льва Толстого, Саксаганського.

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Потоп у Києві: столицю паралізували 10-бальні затори (КАРТА) / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у Подільському районі Києва внаслідок сильного дощу обвалилася частина Кирилівського шляхопроводу.

Фото: dreamstime

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