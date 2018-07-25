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У Києві обвалився Кирилівський шляхопровід

У Подільському районі Києва внаслідок сильного дощу обвалилася частина Кирилівського шляхопроводу.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Конструкції буквально змиває разом з грунтом потужними потоками води.

Читайте: Київ паралізували зливи та град – КАРТА заторів (ОНЛАЙН)

Рух транспорту паралізовано. У пробках також стоять трамваї.

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У Києві обвалився Кирилівський шляхопровід / 10 фотографий

Раніше Факти ICTV писали,що через негоду у столиці міжнародний аеропорт Київ переносить рейси. Пасажири товпляться в залі очікування.

Фото: dtp.kiev.ua., vesti-ukr.com.

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