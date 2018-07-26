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Масова бійка у міськраді Конотопа: 50 затриманих, є постраждалі

Під час заворушень у міськраді Конотопа постраждали четверо поліцейських.

У міськраді Конотопа на Сумщині під час проведення сесії виникла масова бійка між прихильниками чинного мера і його опонентами. 50 осіб затримано.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Там кажуть, що успішно розняли конфліктуючі сторони, під час чого постраждали четверо правоохоронців.

За інформацією поліції, під час засідання між прихильниками і противниками мера періодично виникали словесні перепалки і бійки. Поліцейські стали між сторонами стіною.

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– У результаті правоохоронцям довелося вжити превентивних заходів і вивести із залу 50 найбільш активних порушників порядку і доставити їх до поліції, – розповів заступник начальника ГУНП області Олег Кузьмінков.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група поліції.

Нагадаємо, у студії телеканалу сталася бійка між народними депутатами Вадимом Івченком та Олексієм Гончаренком.

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