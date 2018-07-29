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Янукович подав позов до суду на Луценка

Екс-президент Віктор Янукович подав до Печерського районного суду Києва позов до Генерального прокурора Юрія Луценка про захист честі, гідності і ділової репутації та спростування недостовірної інформації.

Про це йдеться у рішенні суду, передає УНН.

Згідно з ухвалою, суд взяв позовну заяву Януковича, яку він подав до суду ще 23 червня, до розгляду. Однак, в ухвалі не вказується, що саме він просить спростувати.

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Засідання з розгляду позову екс-президента до генпрокурора призначене на 10.00 13 вересня.

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Фото: dreamstime

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