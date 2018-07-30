Ваші друзі в Instagram уже дратують своїми фото з пляжу, а відпочинок ще не за горами? Факти ICTV зібрали для вас поради, які допоможуть дожити до відпустки.

Досить лежати на дивані

Будь-які фізичні навантаження приведуть вас в тонус: біг вранці або просто зарядка, спортзал, танці або плавання. Якщо ви вже займаєтеся якимось видом спорту, то спробуйте щось нове. Не соромтеся на роботі встати з-за столу і розімнути злегка м’язи.

Навіть 20 хвилинної зарядки після пробудження досить, щоб підвищити тонус і свою продуктивність.

Також не забувайте стежити за своєю поставою. Через згорблену спину в легені не надходить достатня кількість кисню. Тому до кінця дня ви відчуваєте втому і головний біль.

Позбудьтеся суспільства або навпаки

В залежність від того екстраверт ви чи інтроверт. У першому випадку відсоток теплих контактів повинен у два рази перевищувати відсоток робочих контактів з людьми, щоб компенсувати потребу в спілкуванні. Інтровертам ж навпаки. Кількість часу наодинці з собою повинно у два рази перевищити кількість робочих.

Змініть навколишнє середовище

Якщо атмосфера на робочому місці стала дратувати вас, значить настав час щось змінити. Інакше робота буде викликати все більше негативних емоцій. Зміна обстановки позитивно впливає на наш настрій і продуктивність.

Якщо є можливість, рушайте у відрядження або попрацюйте один день віддалено (наприклад, в кафе, вдома або в бібліотеці). Якщо такої можливості немає, візьміть відгул на один день за свій рахунок і відпочиньте як слід.

А можна просто поміняти заставку на робочому столі, повісити картину, поставити на стіл дороге серцю фото, горщик з кімнатною рослиною. Дрібниці, а працювати стане приємніше.

Вимкніть смартфон

Ця порада може звучати нереалістично, адже без телефону в наші дні нікуди. Однак час, витрачений в інтернеті, можна провести набагато цікавіше і продуктивніше.

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Не варто перевіряти пошту і відповідати на робочі листи під час посиденьок з друзями або рідними. Звичайно, не потрібно зникати і уникати дзвінків у неробочий час. Просто не дозволяйте пристроям віднімати у вас багато часу і сил.

Знайдіть собі нове захоплення

Якщо ви ще не вмієте кататися на роликах, тоді вперед! Танці? Факти ICTV напередодні розповідали, як правильно танцювати тверк. Можете зайнятися йогою, піти на макраме або почати вивчати іноземну мову.

Головною умовою підбору хобі є те, що воно повинно відрізнятися від вашої роботи. Тобто якщо ви постійно працюєте інтелектуально за комп’ютером – знайдіть активне заняття.

Не переробляйте

Перед відпусткою хочеться все відразу доробити, щоб повернутися до чистих папок і закінчених справах. Такого не виходить ніколи, так що не намагайтеся виконати всю роботу заздалегідь і відразу.

Раніше Факти ICTV писали, що коли вигідніше брати відпустку, чи мають право керівники відмовляти у відпочинку або насильно “виганяти” у відпустку.

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