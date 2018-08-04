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Чи є у Путіна двійники? Експерт помітила цікаву деталь

Відомий астропсихолог Валентина Віттрок розповіла чи є у російського президента Володимира Путіна двійники.

Астролог проаналізувала фото і відео з заходів, на яких був присутній Путін, і зазначила, що вони доводять факт наявності двійників у президента РФ, оскільки вони мають помітні зовнішні відмінності, пишуть ФАКТИ.

За словами Віттрок, у першу чергу варто звернути увагу на руки Путіна – вони помітно відрізняються на різних фото. Також варто придивитися до зморшок і вух.

– Скажімо, зрозуміти, що у Путіна є двійники, можна по руках. У одного з них – бурят за національністю – пальці товсті, як сардельки. Придивіться до розташування і форми зморшок, мочок вух, які у всіх людей різні, як відбитки пальців, – порадила фахівець.

Астропсихолог зазначила, що цікаво і звернути увагу на те, як змінився стиль правління російського президента. Різка зміна курсу теж може свідчити на користь версії про двійників.

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До речі, раніше у мережі з’явилося відео, на якому показано, як протягом 18 років змінювався президент Росії Володимир Путін.

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