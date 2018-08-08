Дії НАТО у разі наступу РФ на Україну

Якщо ж Володимир Путін піде на нову військову агресію проти України, то НАТО розблокує свій нейтралітет щодо Росії і відправить в Україну свій військовий контингент.

– У першу чергу, Росія обрала нову стратегію – це посилення своїх позицій на західних кордонах. Тому на території Росії і на території Донецької і Луганської областей, яка контролюється через бойовиків, вони нарощують свої військові частини, звозять важку техніку – танки, гармати і ракетні комплекси. Техніку ставлять або біля наших кордонів, або на території Луганської і Донецької областей, – заявив екс-голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж, передає Апостроф.

По-друге, продовжив генерал, вони проводять ротацію військових частин у плані відновлення і розгортання частин, тобто збільшення кількості танків, наприклад.

– З іншого боку, виникає питання, а чи не планують вони наступ: пробити коридор у Крим або захопити іншу територію? На сьогодні – і за нашими даними, й за даними наших західних партнерів (я щойно повернувся з Лондона, а перед цим був у США) – ті переговори, які були з Росією за участю Трампа, інших західних партнерів і навіть Китаю свідчать про те, що є потужний стримуючий фактор з боку НАТО, так і західних лідерів щодо недопущення можливих масштабних наступів. Тому що якщо Путін піде на це, то ламається вся модель глобальної безпеки, і НАТО розблокує свій нейтралітет, який сьогодні умовно зберігає у військовому форматі щодо Росії. В такому випадку будуть задіяні реальні сили НАТО, зокрема танкові підрозділи, – зазначив Маломуж.

Тобто, наголосив він, на сьогодні можна стверджувати, що реальної системної загрози глобальних наступів немає.

– Але можливо локальне розширення зони конфліктів або бойових операцій. При цьому загроза наступу з боку Кремля постійно існує, щоб, по-перше, показувати нам свою силу, одночасно стримуючи наші операції зі звільнення цих територій. Проте я знаю позицію керівників країн НАТО: якщо Росія піде в наступ, то вже не буде такого стримування, як у період анексії Криму і захоплення частини Донбасу. Тобто вже буде інша парадигма, – вважає екс-голова Служби зовнішньої розвідки України.

Раніше Факти ICTV писали, що восени на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської області Росія готується провести незаконні вибори без узгодження з Україною.

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