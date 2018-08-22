PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Без категорії / Зміцнення після девальвації: прогноз курсу гривні на 2019/

Зміцнення після девальвації: прогноз курсу гривні на 2019

Мінфін розраховує на зміцнення курсу гривні у 2019 році.

Середньострокова стратегія управління державним боргом на 2018-2020 роки, затверджена Кабінетом міністрів під час засідання в середу, передбачає зміцнення курсу гривні у 2019 році до 29,4 грн/$1 після девальвації в поточному році до 30,1 грн/$1, пише Інтерфакс-Україна.

Згідно з документом, у 2020 році очікується зниження курсу гривні до 30,2 грн/$1. Разом з тим відзначено, що професійні учасники ринку прогнозують поступове посилення курсу гривні до долара США протягом наступних п’яти років у рамках нормалізації грошово-кредитної політики.

– З точки зору управління державним боргом, потенційне зміцнення гривні до 2020 року оптимізує витрати на обслуговування держборгу України, номінованого в іноземній валюті, – зазначено в стратегії.

Читайте: Падіння гривні відновилося – на скільки зріс курс долара

Крім того, додає Мінфін, поступове підвищення номінального обмінного курсу сприяє досягненню довгострокової рівноваги реального ефективного обмінного курсу, який, за даними Міжнародного валютного фонду, є дещо заниженим на сьогодні.

До слова, в Нацбанку України спрогнозували коливання курсу долара перед виборами в Україні в 2019 році.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка