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У Європі відмовляли США давати Україні Javelin – посол

Однією з причин того, що за часів президента Обами США відмовляли Україні у наданні летальної зброї, були поради європейських лідерів

Про це розповів у інтерв’ю Європейській правді посол України в США Валерій Чалий.

Дипломат назвав декілька причин, які зробили можливою передачу Києву Javelin. Перше – те, що у Вашингтоні поступово усвідомлюють агресивну політику Росії. Друге – те, що окрім агресії проти України, з’являються нові міжнародні злочини Кремля, на які необхідно реагувати.

– І є третя причина – це особистий підхід Дональда Трампа… Трамп більше орієнтується на своїх радників чи власну позицію, ніж на поради партнерів з Європи.

Президент Обама більше дослухався до деяких порад європейців проти надання нам летального озброєння, – розповів посол, не уточнюючи, які саме європейські лідери вплинули на відмову адміністрації Обами.

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Також Чалий наголосив на готовності України не лише отримувати безкоштовно, але купувати американську зброю.

– Ми готові розглядати закупівлю озброєння в США, а не тільки отримання як безповоротної допомоги – а це важливо для Дональда Трампа, у минулому бізнесмена, – пояснив він.

Нагадаємо, в США пояснили, що Україна може використовувати Javelin у разі, якщо Росія почне танковий наступ.

Фото: Getty Images

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