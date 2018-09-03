Новий “голова ДНР” Трапезніков: хто такий і чого прагне

Після вбивства “голови ДНР” Олександра Захарченка виконуючим обов’язки назначено Дмитра Трапезнікова. Факти ICTV розповідають, ким є новий ватажок “ДНР” та чи буде він впливати на подальші події в зоні ООС.

В результаті вибуху, що пролунав у місцевому кафе Донецька 31 серпня, “голова ДНР” Олександр Захарченко загинув. Того ж дня “рада міністрів” прийняла рішення призначити виконуючим обов’язки голови першого віце-прем’єра Дмитра Трапезнікова.

До речі, рішення про своє призначення він зачитав сам.

На “офіційному” сайті “ради міністрів ДНР” він опублікував своє звернення до громадян, де висловився щодо майбутніх планів приєднатись до Росії:

– Також незмінним залишається і наш зовнішньополітичний курс – інтеграція з Російською Федерацією з перспективою приєднання до великої Росії.

Що відомо про Трапезнікова?

Згідно з інформацією з сайту так званої “ради міністрів ДНР”, виконуючому обов’язки голови 37 років. Має три вищих освіти – у сфері менеджменту, юриспруденції та будівництва. Зокрема закінчив Донецьку державну академію будівництва та архітектури. Наразі здобуває кваліфікацію за спеціальністю “Державна служба в сфері державного управління” у Донецької академії управління та державної служби при голові Донецької Народної Республіки.

З 2001 по 2005 був менеджером футбольного клубу Шахтар. Через це йому приписують зв’язки з президентом клубу Рінатом Ахметовим. Однак, він був звільнений з посади за фінансові махінації.

Після початку бойових дій на Сході України став “головою тимчасової адміністрації Тельманівського району ДНР”. З 2016 займав різноманітні пости у “адміністрації голови ДНР”. Донедавна був першим віце-прем’єром, а після смерті Захарченка став виконуючим обов’язки голови “ДНР”.

“ Не буде приймати важливі рішення… “

Факти ICTV поспілкувались з політологом та директором Агентства моделювання ситуацій Віталієм Балою та дізнались, що очікувати від нового лідера “ДНР”.

Він запевняє, що для розуміння подальшої ситуації на окупованій території слід дізнатись, хто замовив вбивство Захарченка:

– Для того, щоб розуміти як будуть далі розвиватись події в так званій “ДНР” після вбивства Захарченка, треба відповісти на одне просте питання – хто це зробив? Чи це були спецслужби Росії, чи це були формальні або не формальні угрупування інших країн.

Кому було вигідно вбивство Захарченка стане зрозуміло з часом:

– Якщо роззброять армію, яку створив Захарченко, тоді ми будемо розуміти, що за цим стоїть Росія. Там “смикнули” тих, хто, на їх думку, почав “зариватися”.

Він впевнений, що Трапезніков буде лише виконувати вказівки Росії:

– Все рівно будь-які серйозні рішення приймаються не в Донецьку, а кураторами, які знаходяться в Російській Федерації. Трапезніков ніяк не може вплинути на розвиток події в ООС. Від нього не залежить прийняття тих чи інших рішень, які мають серйозне значення.

“Прізвище не має ніякого значення… “

Тож, новоспечений в.о. голови “ДНР” лише чергова маріонетка у руках Кремля. Для того, аби зрозуміти як події будуть розгортатись надалі, треба слідкувати за ситуацією у підконтрольній бойовикам зоні.

Віталій Бала стверджує:

– На мою думку, прізвище не має ніякого значення з точки зору контролю прийняття рішень. Щоб описати сценарій треба мати відповідь на два важливі питання:

Хто це реально зробив?

Як далі буде розвиватись ситуація з озброєним формуванням, яке було підпорядковано Захарченку?

Не затримається у влади

Ситуацію зі зміною влади в “ДНР” прокоментував військовий експерт Олег Старіков:

– Його (Трапезников – Ред.) перша заява про те, що вони йдуть у велику Росію повністю суперечить курсу, якого дотримується Російська Федерація.

На міжнародній арені Росія заявляє, що Мінські угоди є для неї ключовими. Саме тому Стариков вважає, що Трапезніков недовго пробуде головним:

– Він іде в розріз політиці Кремля. Це говорить про те, що ця людина тимчасова. Незабаром він буде замінений на більш сірого, поступливого і невідомого.

Експерт вважає, що наступні дії Росії будуть мати мету вплинути на вибори в Україні:

– Війна – це продовження політики, тільки іншими способами. Російська Федерація реалізує все, що вона задумує. Гібридна війна всіма засобами впливатиме на вибори через кібератаки і пропаганду.

Таким чином, важко судити про наміри нового ватажка “ДНР” допоки він не почав діяти. Згодом стане зрозуміло чи буде він таким самим радикальним як Захарченко, або ж стане просто виконувати накази свого керівництва.

Фото: ria

Лілія Ященко