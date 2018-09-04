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Норвегія інвестує до €400 млн в українську відновлювальну енергетику

Кілька норвезьких компаній мають намір інвестувати в поновлювані джерела енергії в Україні до 300-400 млн євро.

Про це заявив глава МЗС України Павло Клімкін на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Норвегії Іне Еріксен Сьорейде, передає Гордон.

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– Я повинен сказати, що у нас починається робота з низкою норвезьких компаній, які приходять для того, щоб будувати потужності у сфері відновлюваної енергетики. Йдеться про дуже серйозні інвестиції – 300-400 млн євро і в контексті сонячної енергетики, і в контексті гідроенергетики, – сказав міністр.

Раніше Факти ICTV писали, що Рада директорів Європейського банку реконструкції і розвитку схвалила нову програму реалізації проектів альтернативної енергетики в Україні (USELF-III) з обсягом фінансування €250 млн.

Фото: УНІАН

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