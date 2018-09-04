Я вважаю, що конфлікту вдасться уникнути – Павло Клімкін про Азовське море

Напередодні Свободи Слова Факти ICTV поспілкувались з Міністром закордонних справ Україні Павлом Клімкіним та дізнались, як планується вирішити питання у Азовській акваторії та чому проблема розірвання Угоди про дружбу між Україною та Росією гостро постала лише зараз.

Про ситуацію в Азовській акваторії

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прокоментував ситуацію, яка склалась навколо Азовського моря:

– Ми готові до дій зі сторони Росії. Це свідома російська ескалація, підняття ставок.

Це питання (конфлікт в Азовському морі – Ред.) може бути вирішене лише шляхом задіяння всіх можливих засобів.

Це має безпековий формат і нашу протидесантну здатність і нашу здатність подальшої присутності в Азовському морі.

Це наше звернення до міжнародних партнерів, які чітко кажуть, що дії Росії – це порушення міжнародного права і загроза міжнародній безпеці.

В останні дні лунають і американські, і європейські заяви з цього приводу.

По-третє, ми будемо послідовно рухатись шляхом залучення міжнародної підтримки до визнання Азовського моря нормальним територіальним морем.

Ну і четверне, один із головних засобів – це наші юридичні засоби і успіх у арбітражному позові проти Росії. Це комплексний позов, який стосується Конвенції з морського права.

Тільки комбінація всіх засобів дасть нам результат. Одним форматом питання не вирішиться.

Я вважаю, що конфлікту вдасться уникнути.

Для цього треба діяти послідовно та рішуче. Показувати і наш потенціал, і те, що ми маємо на узбережжі у військовому сенсі. І Росія про це знає. Також, постійно розмовляючи з нашими партнерами і друзями, як ми це робимо протягом останнього часу.

Про розірвання Угоди про дружбу і спавпрацю

Більше того, міністр висловився стосовно Угоди про дружбу та співробітництво між Україною та Росію, а також запевнив, що документи про розірвання вже готові:

– Документи вже майже готові. Ми їх підготували. В найближчі дні відбудеться засідання РНБО, де ми розглянемо це питання і приймемо рішення. Воно прийде до кінця місяця.

Питання про розірвання Угоди про дружбу постало щонайменше у 2003 році під час Тузли (Конфлікт щодо острова Тузла – Ред.), воно ще не один раз поставало під час газових воєн.

Росія фундоментально порушувала цей договір ще до Майдану.

Ми всі діємо за емоційною логікою і це правильно, оскільки ми всі люди. І за політичною логікою також. Але якщо ви укладаєте з кимось контракт і він його порушує, ви намагаєтесь не позбутись цього контракту, а примусити тих, хто цей контракт укладав, його виконати і відшкодувати вам збитки. І це юридична логіка.

Ми у своїх судових позовах, зокрема щодо викрадення 3 млн Януковичем, посилались на цей договір. Зараз підійшов час, коли договір має бути або продовжений або не продовжений. До цього часу це був фейк, який політично і емоційно був порушений Росією, але його існування давало нам важливі юридичні аргументи.

Якщо ж ми продовжимо його, договір буде працювати на користь Росії. Оскільки Росія б сказала, що ми згодні з усіма умовами. І тоді цей договір працював би проти нас саме юридично. В цьому логіка.

В юридичному сенсі, цей договір суто формально, хоча Росія його не виконувала, працював на нас. Після 1 квітня він буде працювати проти нас.

Лілія Ященко