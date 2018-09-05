Гаряча вода у Києві: чому немає, куди звертатись, як бути з боргами

Гаряча вода у Києві не з’явиться, поки Київтеплоенерго не укладе договір з Нафтогазом. Факти ICTV розібрались, чому виникла проблема, а також куди звертатись киянам, якщо підключення води затримують чи приписують неіснуючі борги.

Кожного літа у Києві відключають гарячу воду. І щоразу терміни її відключення збільшуються. Це приносить киянам неабиякі незручності – хтось загартовується та користується холодною водою, а хтось щоденно гріє її у каструлях та чайниках. Однак, зазвичай, до початку осені гаряче водопостачання повертають. В цьому році склалась непроста ситуація.

Чому досі немає гарячої води?

Минулого року договір між Київенерго та містом закінчився. Замість старого постачальника, КМДА створила власне комунальне підприємство Київтеплоенерго.

Однак, у нового підприємства одразу ж виникли проблеми – Нафтогаз відмовився постачати їм газ, допоки вони не погасять борги минулого підприємства, тобто Київенерго.

Борг складає майже 5 млрд грн, з яких 1,2 млрд – штрафи та пеня Київенерго, 1,1 млрд – борги держави за субсидії та пільги, 2,5 млрд – безпосередньо борги киян за газ.

Наразі справа дійшла до суду. На останньому засіданні Апеляційного суду 4 вересня винесли рішення на користь Київтеплоенерго і не визнали підприємство правонаступником боргу перед Нафтогазом.

Втручання влади

Ситуація дійшла критичної точки, саме тому у вирішення проблеми втрутився Кабінет міністрів. Зокрема, 29 січня під час засідання Кабміну прем’єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв допомогти Києву і виділити 729 млн грн субвенції. Така сума допоможе частково вирішити питання з боргом і підписати договір з Нафтогазом. Іншу частину боргу будуть виплачувати поступово.

На погоджувальній раді 3 вересня представник президента у Верховній раді Ірина Луценко зазначила, що у справу втрутився Петро Порошенко. Він просить Раду виділити гроші з бюджету на 2018 рік.

Що кажуть у Нафтогаз?

Заступник начальника Департаменту енергоефективності “Нафтогазу” Олексій Хабатюк на своїй сторінці у Facebook назвав можливий сценарій розв’язання проблеми.

За його словами, в першу чергу, Київтеплоенерго має прийняти борги попередників:

Київтеплоенерго приймає кредиторку (борги) Київенерго по газу перед Нафтогазом і дебіторку (право вимоги) споживачів тепла перед Київенерго. Бюджет погашає старі борги по різниці в тарифах на тепло, які дозволяють покрити частину боргу Київенерго за газ. Нафтогаз укладає з Київтеплоенерго договір постачання газу Нафтогаз постачає газ, кияни отримують гарячу воду і тепло, Київтеплоенерго збирає борги з боржників і розраховуються по боргах за газ.

Чим апелюють у Київтеплоенерго

За даними, що розміщенні на офіційному сайті Київтеплоенерго, вони відмовляються прийняти борги Київенерго перед Нафтогазом, посилаючись на ЗУ Про ринок природного газу. Згідно з законом, Нафтогаз не має права відмовити в укладенні договору на постачання природного газу.

Затримують подачу води. Що робити?

Зараз без гарячої води майже 70% киян.

Коли будуть відновлювати водопостачання, можуть виникнути технічні проблеми та затримки на невизначений термін. Факти ICTV поспілкувались з адвокатом Іваном Ліберманом та дізнатись, як діяти у випадку, якщо вам затримують підключення гарячої води:

– Спочатку треба визначити, на чийому балансі житло.

Якщо квартира у приватному володінні і балансоутримувач квартири ЖЕК, ОСББ або житловий кооператив, тоді людина не може звернутись у водоканал на пряму, бо у неї немає угоди з цією компанією. У письмовій формі звертається до керівництва ОСББ або кооперативу з вимогою звернутись в письмовій або в усній формі до водоканалу, щоб врегулювати питання.

Якщо договір укладено між власником будинку та водоканалом на пряму, то вони мають звертатись з відповідною письмовою заявою безпосередньо у водоканал. І, отримавши відповідь, оскаржити її, якщо вони не задоволені, у суді.

Оскаржити борг можна

Більше того, адвокат розказав, як діяти, якщо приходять платіжки з неіснуючими боргами:

– Я раджу написати заяву до водоканалу з проханням надати формулу, по якій йде нарахування оплати за конкретну квартиру, ЖЕК, ОСББ або житловий кооператив. Вони повинні надати формулу, якою керуються, оскільки їх декілька – одні підпадають під субсидію, інші – під загально будинковий лічильник, хтось має пільги.

Після того, коли ви отримаєте відповідь, можна перевірити чи правомірно до вас застосовується та чи інша формула. Можливо, людина пільговик, а їй ці пільги не врахували, бо це не та формула – вона без урахування знижок.

Якщо не надають формулу, можна на пряму звертатись до суду. Там вирішувється, якою формулою вони керуються при нарахуванні і чи правомірно ця формула застосовується. Якщо виявиться, що ні, то за останні три роки можуть перерахувати платіжки.

Таким чином, дата подачі гарячої води киянам досі залишається невідомою. Хоча влада запевняє, що її увімкнуть вже у найближчі тижні. Однак, якщо по неясним причинам у домі таки не дали воду, треба невідкладно звертатись у відповідні структури з заявою, бо ви маєте на це право.

Фото: dreamstime

Лілія Ященко